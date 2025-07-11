Швейцарская НПО призвала расследовать убийства журналистов РФ в ЛНР и приграничье

Press Emblem Campaign отметила, что в России и освобожденных территориях убили пятерых работников СМИ

ЖЕНЕВА, 11 июля. /ТАСС/. Эксперты швейцарской неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC), занимающейся вопросами безопасности журналистов, осудили убийства сотрудников российских СМИ в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Белгородской области в начале года в связи с конфликтом на Украине и призвали их тщательно расследовать.

По оценкам организации, за первое полугодие 2025 года число жертв среди работников СМИ по всему миру выросло более чем 16%. Всего речь идет о 86 погибших. Отмечается, что пятеро человек были убиты на территориях, освобожденных российскими военными, и в России. "PEC осуждает все эти преступления и требует тщательного расследования в надежде, что вторая половина 2025 года будет более спокойной", - говорится в пресс-релизе организации.

В PEC также указали, что больше всего сотрудников СМИ за первые шесть месяцев текущего года погибло на Ближнем Востоке - 43 человека. Вторым по смертоносности регионом стала Латинская Америка - 16. За ней следуют Африка (10), Европа (6) и Северная Америка (2).

В конце марта пресс-служба Первого канала сообщила о гибели журналистки Анны Прокофьевой при выполнении профессионального долга в Белгородской области, ранение получил сопровождавший ее оператор Дмитрий Волков. Ранее ТАСС стало известно о гибели трех сотрудников федеральных СМИ, работавших на территории ЛНР: корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора и водителя телеканала "Звезда" Андрея Панова и Александра Сиркели. Они стали жертвами удара, нанесенного украинскими боевиками с использованием РСЗО HIMARS по Кременскому муниципальному округу в ЛНР. Месяц спустя от ран, полученных в результате того же инцидента, скончался их коллега журналист телеканала "Звезда" Никита Гольдин.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев развязал настоящий террор против российских журналистов и военкоров и ведет за ними охоту.