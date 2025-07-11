В Южно-Сахалинске стартовал турнир "Кубок Защитников Отечества"

В состязании поучаствуют более 100 ветеранов СВО из регионов Дальневосточного федерального округа

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Открытие межрегионального турнира "Кубок Защитников Отечества", в котором принимают участие свыше 100 ветеранов СВО из Дальневосточного федерального округа, состоялось в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Защитники Отечества".

"В Южно-Сахалинске состоялось открытие межрегионального комплексного физкультурного мероприятия "Кубок Защитников Отечества", в котором примут участие более 100 ветеранов специальной военной операции из регионов Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

В рамках Кубка пройдут соревнования по пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу, волейболу сидя. По поручению статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой в программу соревнований также были включены спортивное метание ножа, а также две дисциплины спорта лиц с нарушением зрения: настольный теннис (шоудаун) и пауэрлифтинг, добавили в пресс-службе.

По словам Цивилевой, чьи слова приводятся в сообщении, проведение на Сахалине "Кубка Защитников Отечества" среди ветеранов ДФО - не только спортивное мероприятие, но и важный шаг в укреплении традиций служения Родине. "Здесь встречаются те, чья жизнь - пример мужества и преданности стране. Развитие адаптивного спорта - одна из наших ключевых задач, ведь он дает возможность каждому независимо от обстоятельств испытать свое мастерство, проявить силу духа и остаться частью большой команды. Уверена, турнир станет праздником настоящего товарищества и новых побед", - подчеркнула она.

К участникам турнира также обратился министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, подчеркнув, что спортивное ведомство всецело поддерживает проведение Кубка в регионах страны. "Это уже стало хорошей традицией. А для наших бойцов это возможность начать новый этап в жизни, обрести верных товарищей и открыть для себя спорт как эффективное средство реабилитации. Уверен, соревнования пройдут на самом высоком уровне и станут знаковыми для всех участников - людей с несгибаемой силой воли, преисполненных отвагой и мужеством", - обратил внимание он.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, "Кубок Защитников Отечества" является символом несгибаемой воли, мужества и стремления к победе. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков обратил внимание на то, что соревнования вносят большой вклад в вовлечение ветеранов в паралимпийское движение. "Мы заинтересованы, чтобы наиболее перспективные в спорте ветераны СВО быстрее совершенствовали свое мастерство. Совместно с партнерами продолжим проводить для них больше соревнований, а лучших из них - приглашать на тренировочные сборы с национальными командами", - отметил он.