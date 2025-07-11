Более 1 млн людей старшего возраста посетили центры общения Соцфонда

С начала 2025 года сеть центров общения выросла на треть

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 1,16 млн человек посетили центры общения для людей старшего поколения Социального фонда России с момента их открытия. Об этом сообщил глава Соцфонда Сергей Чирков на совещании федерального партийного проекта с участием сенатора Совета Федерации Галины Кареловой.

"Создание центров общения стало возможным благодаря оптимизации работы фонда и перепрофилированию более 100 тысяч квадратных метров помещений. Отдельно подчеркну значимость сотрудничества с Советом Федерации и партией "Единая Россия". За все время работы центров общения начиная с осени 2022 года в них было проведено свыше 115 тыс. мероприятий. Гостями центров стали 1,16 млн человек. Только за первую половину 2025-го Социальный фонд организовал 40 тыс. мероприятий, в которых приняли участие 400 тыс. человек", - привели слова Чиркова на сайте фонда.

Отмечается, что с начала этого года сеть центров общения стала больше на треть. Если в начале 2025 года функционировал 571 центр, то сейчас их количество достигло 773. Теперь площадки Соцфонда можно посетить во всех восьми федеральных округах страны.

В частности, три центра в этом году открыты в Луганской Народной Республике и 14 - в Сахалинской области. Запланировано также создание 9 центров в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, что увеличит охват до 88 регионов из 89.

Деятельность центров общения направлена прежде всего на то, чтобы организовать полезный досуг старшего поколения и помочь людям освоить работу с электронными услугами, а также лучше ориентироваться в вопросах пенсионного обеспечения и социальной поддержки. "На практике функции центров гораздо шире. Здесь проводят обучение компьютерной и финансовой грамотности, организуют консультации по защите от мошенничества и управлению личными финансами", - уточнил Чирков.

В Соцфонде напомнили, что в начале этого года Чирков и Галина Карелова заключили соглашение, направленное на развитие активного долголетия и улучшение качества жизни пожилых людей. Соответствующие цели предусмотрены проектом "Старшее поколение" партии "Единая Россия", а также проектом Социального фонда по центрам общения для людей серебряного возраста. Обе инициативы входят в национальный проект "Семья".