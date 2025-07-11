Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Валаамском монастыре

Предстоятель РПЦ почтил память святых преподобных Сергия и Германа Валаамских

ВАЛААМ/ Республика Карелия/, 11 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в престольный праздник Валаамского монастыря - день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских - возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе, передает корреспондент ТАСС.

Все пространство собора заполнили люди, верующие пели "Символ веры" и "Отче наш".

Наряду с патриархом в торжественном богослужении участвуют митрополит Воскресенский Григорий, митрополит Каширский Феогност, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и ряд других архиереев Русской православной церкви. Песнопения исполняет хор Валаамского монастыря.

Патриарх Кирилл традиционно посещает Валаам 10-11 июля, в дни, когда обитель отмечает престольный праздник - память святых преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Основателями монастыря считаются преподобные иноки из Византии Сергий и Герман, мощи которых хранятся в главном соборе обители. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, то есть непосредственно подчиняющегося Патриарху Московскому и всея Руси. С 18 января 1993 года игуменом Спасо-Преображенского Валаамского монастыря является епископ Троицкий Панкратий (Жердев).