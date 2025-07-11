В Москве открыли после реконструкции поликлинику в районе Зябликово

Поликлиника оснащена современной медтехникой, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Поликлиника на Ореховом бульваре в Зябликово в Москве открылась после реконструкции, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В обновленном здании филиала №1 ГП №214 на Ореховом бульваре полностью заменили инженерные сети и обустроили просторные светлые помещения. Удобные кабинеты для приема пациентов, комфортные зоны ожидания и единая навигация соответствуют новому московскому стандарту. Поликлиника оснащена современной медтехникой - здесь есть цифровые офтальмологические комплексы, аппараты УЗИ нового поколения, хирургическое оборудование, цифровой рентген, флюорограф и маммограф", - написал Собянин.

Он отметил, что ИИ-сервисы помогают врачам анализировать снимки и ставить диагноз. На прилегающей территории появились удобные дорожки и проезды, места для отдыха, новые системы освещения и навигации, дополнительное озеленение.

Собянин уточнил, что программа реконструкции городских поликлиник выполнена уже на 87%. "Модернизация амбулаторного звена в Москве началась в 2020-м. За три года привели в порядок больше 200 зданий. Второй этап, начавшийся в 2023 году, предусматривает обновление еще почти 140 поликлиник", - заключил он.