В КБР установили размер взносов на капремонт МКД на ближайшие два года

Стоимость вырастет с 9 до 13 рублей в месяц за квадратный метр жилья

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов на ближайшие два года установили в Кабардино-Балкарии (КБР). В течение двух лет стоимость вырастет с 9 до 13 рублей в месяц за квадратный метр жилья. Об этом сообщили на заседании кабинета министров КБР, передает корреспондент ТАСС.

"Предлагается установить минимальный размер взноса на капремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (МКД), расположенных на территории КБР. С одного квадратного метра на единицу общей площади помещения в МКД, принадлежащего собственнику помещения на 2026 год - в размере 11 рублей в месяц, на 2027 год - 12 рублей, на 2028 год - 13 рублей", - сообщил на встрече и. о. министра строительства и ЖКХ КБР Андрей Журавлев.

В 2025 году размер взноса на капремонт в регионе составляет 9 рублей на один квадратный метр жилья.

В документе кабинета министров КБР отмечается, что указанный минимальный размер не менялся в республике с 2016 года. За это время произошел значительный рост стоимости строительных материалов, что привело к отсутствию финансовой устойчивости региональной программы капремонта.

Средний размер взноса на капремонт в 2024 г. по стране составляет 12,6 рублей.