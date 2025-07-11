МВД подготовил проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года

Правительству в шестимесячный срок поручат утвердить план мероприятий по реализации стратегии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. МВД России в целях дальнейшего совершенствования реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения в стране подготовило проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях обеспечения дальнейшего совершенствования реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения в РФ эпостановляю утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в подготовленном документе.

Там также отмечается, что правительству РФ в шестимесячный срок поручат утвердить план мероприятий по реализации стратегии. Планируется, что настоящий указ вступит в силу со дня его подписания.

Как следует из пояснительной записки, в проекте стратегии определяются принципы и приоритеты, цели, показатели, задачи, вызовы и угрозы, основные направления, индикаторы, ожидаемые результаты и организационные основы реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения на среднесрочный и долгосрочный период.

В основу стратегии закладывается безопасный системный подход, который предполагает комплексное воздействие на систему, состоящую из следующих элементов: участник дорожного движения, транспортное средство, дорожная инфраструктура, реагирование на ДТП. Подчеркивается, если автопроисшествия избежать не удалось, важное значение приобретает своевременное и качественное оказание первой и медицинской помощи пострадавшим.

Реализация стратегии с учетом определенных целей и приоритетов предполагает выработку новых и повышение эффективности существующих мер по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе за счет активного внедрения современных технологий и цифровизации. "Повышение безопасности дорожного движения будет способствовать достижению национальных целей развития РФ, таких как комфортная и безопасная среда для жизни, а также сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи", - говорится в пояснительной записке.