Яровая: опекуны погибших бойцов СВО смогут получать социальную поддержку

Вице-спикер палаты парламента отметила, что уже получила позицию профильных министерств по этому вопросу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Законопроект о праве опекунов погибших бойцов СВО на получение социальной поддержки скоро будет внесен в Госдуму. Об этом заявила вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая, выступая на заседании президиума Совета законодателей.

"Мной проведена работа и был проработан вопрос о предоставлении опекунам и иным лицам, фактически воспитавшим и содержавшим погибшего участника СВО, мер социальной поддержки. Мною уже получена позиция профильных министерств в виде поддержки, и в ближайшее время мы реализуем данное предложение как законодательную инициативу", - сказала Яровая.

Депутат отметила, что проработка этого вопроса была проведена по обращению Законодательного собрания Республики Карелия.