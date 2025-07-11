В Новосибирской области авиационный фестиваль объединит более 400 участников

Мероприятие состоится 2 и 3 августа

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Более 400 участников станут частью авиационного фестиваля в Новосибирской области, который впервые будет длиться два дня. В этот раз он посвящен 80-летию Победы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В рамках фестиваля будет организована выставка авиационной и автомобильной техники времен Великой Отечественной войны, в небо поднимутся как раритетные самолеты, так и современные модели. В фестивале примут участие различные авиационные коллективы и компании, частные пилоты, всего порядка 400 участников, 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов", - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет на аэродроме "Мочище" 2 и 3 августа. Масштабное мероприятие состоится в поддержку Вооруженных сил России, а также будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.