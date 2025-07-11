В горах Дагестана восстановили транспортное сообщение с селами

Оно было прервано из-за разлива реки

МАХАЧКАЛА, 11 июля. /ТАСС/. Дорожники восстановили транспортное сообщение с шестью населенными пунктами в Шамильском районе Дагестана, прерванное из-за размыва дорожной полки после проливных дождей и поднятия уровня воды в реке, сообщается в Telegram-канале управления автомобильных дорог региона (Дагавтодор).

"На автомобильной дороге подъезд к селу Ругельда от автодороги Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Транспортное сообщение с населенными пунктами, прерванное в результате прошедших с 3 по 5 июля ливневых дождей и размыва полки дороги выходом из берегов реки Темирор, восстановлено", - говорится в сообщении.

Специалисты продолжают восстанавливать дорогу.

По данным ГУ МЧС по республике, введенный ранее в районе режим ЧС муниципального характера, был снят.