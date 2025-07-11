11 июля, 13:04
Военная операция на Украине

На Запорожье заявили, что ВСУ продолжат бить по мирному населению региона

По словам и.о. заместителя министра региональной безопасности Запорожской области Олега Мурачева, речь идет как о прифронтовых, так и об удаленных от линии боевого соприкосновения районах

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины продолжат наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению Запорожской области, включая и прифронтовые, и удаленные от линии боевого соприкосновения районы. Об этом сообщил журналистам и.о. заместителя министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев по итогам прошедшего в Мелитополе межведомственного форума "Особенности работы органов власти и управления муниципальных образований Запорожской области в условиях военного положения".

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"Удары продолжаются, на наш взгляд, они будут продолжаться, еще раз подчеркну, что злоба, присутствующая на той территории, она превышает все понятия разумного человечества. <...> Очень повысился технический уровень [ВСУ] с учетом западной помощи, и современные средства огневого поражения противника очень серьезные, поэтому они могут добивать практически на всю глубину Запорожской области, но в той же мере мы тоже наращиваем силы и средства противодействия", - сказал Мурачев, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. "Жертвы есть, удары происходят <...> К сожалению, большому, это происходит все", - добавил он.

Как отметил Мурачев, созданное по инициативе губернатора Евгения Балицкого в структуре правительства Запорожской области в 2025 году министерство региональной безопасности стало единым координирующим органом власти для реализации государственных полномочий в сфере комплексной безопасности, территориальной и гражданской обороны, мобилизационной подготовки. 

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