На Запорожье заявили о достаточном количестве сил для противодействия атакам ВСУ

И.о. заместителя министра региональной безопасности Олег Мурачев заявил, что фронт стабильный, наступление идет по всем направлениям

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Запорожская область располагает достаточным количеством сил и средств для противодействия угрозам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры на территории региона. Об этом сообщил журналистам и.о. заместителя министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев по итогам межведомственного форума "Особенности работы органов власти и управления муниципальных образований Запорожской области в условиях военного положения", который состоялся в Мелитополе.

"Ситуация, как на всей линии соприкосновения, она тяжелая. Противник силен, он огрызается. Понятно, что сейчас о пресловутом "контрнаступе" речи нет и быть не может, потому что достаточно сил и средств, созданных систем реагирования, противодействия этим угрозам. Руководством области в тесном взаимодействии с силовыми структурами - территориальными, региональными - предпринимаются все меры для того, чтобы этого всего не допустить", - сказал Мурачев, отвечая на вопрос ТАСС.

"Фронт стабильный, наступление идет везде, по всем направлениям", - отметил он.

По словам Мурачева, созданное в 2025 году в структуре правительства Запорожской области по инициативе губернатора Евгения Балицкого министерство региональной безопасности стало единым координирующим местным органом власти для реализации государственных полномочий в сфере комплексной безопасности, территориальной и гражданской обороны, мобилизационной подготовки.