Около 70 тыс. белгородских детей перевезли в безопасные зоны за лето-осень 2024 года

Губернатор региона Вячеслав Гладков поблагодарил президента РФ Владимира Путина за такое решение

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Порядка 70 тыс. детей в Белгородской области удалось перевезти в безопасные зоны из-за оперативной обстановки в период лета-осени 2024 года. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину.

"Когда был тяжелый период 2024 года, когда Белгород горел, очень многие принимали решение, что делать с детьми. Я благодарен Вам от имени всех жителей приграничья за Ваше решение, когда мы 70 тыс. детей за лето и за осень смогли переместить. Родители остались дома и понимали, что ребенок в безопасности, тогда уже можно как-то справляться", - сказал он.