Участниками путинного отряда РСО "Край света" стали более 320 студентов

Пресс-служба Российских студенческих отрядов сообщила, что трудовой сезон продлится до 31 августа

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 320 студентов из разных регионов РФ стали участниками всероссийского путинного проекта Российских студенческих отрядов (РСО) "Край света" на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба РСО.

"В поселке Устьевое Камчатского края состоялось торжественное открытие Всероссийского сводного студенческого путинного отряда "Край света". Участниками проекта стали более 320 студентов из Алтайского, Забайкальского, Пермского, Приморского и Хабаровского краев, Астраханской, Воронежской, Кировской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской областей, республик Марий Эл и Мордовия. Трудовой сезон продлится до 31 августа на базе ООО "СКИТ", входящей в группу компаний "Народы севера", - говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев отметил, что Российские студенческие отряды вносят свой вклад в развитие рыбообрабатывающего хозяйства страны, активно участвуя в сезонных работах на путине и рыбопромысловых объектах. "Благодаря их труду Россия обеспечивает свои потребности в ценных водных биоресурсах, в том числе красной икре и красной рыбе, поддерживая стабильные поставки этих продуктов. Их вклад способствует не только эффективной реализации рыболовных ресурсов, но и укреплению продовольственной безопасности", - сказал он.

По словам заместителя руководителя сельскохозяйственного направления Центрального штаба Российских студенческих отрядов по путинному направлению Павла Шайкина, в 2025 году будут реализованы два всероссийских путинных трудовых проекта - "Край света" и "Сила востока" общей численностью более 630 участников. "В этом году, помимо рыбообработчиков, бойцы студенческих отрядов впервые будут работать в роли рыбаков прибрежного лова, бригадиров и мастеров цехов, а также заниматься контролем и учетом готовой продукции. Примечательно, что командные составы работают не в качестве рыбообработчиков, а занимают должности административно-управленческого персонала. Благодаря поддержке предприятий и усилиям студенческих отрядов на обоих проектах были построены сцены и благоустроена территория завода", - добавил он.

О проекте

Студенческие путинные отряды - работают на рыбоперерабатывающих заводах, обеспечивая полный цикл переработки рыбы и икры, ракообразных и моллюсков, их консервирование.

Летом 2025 года Российскими студенческими отрядами запланировано проведение двух всероссийских, двух окружных и около 20 межрегиональных трудовых проектов на лососевой путине. Свое трудовое лето на путине проведут более 5 тыс. студентов со всей России.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.