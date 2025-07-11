Путин отметил успехи Белгородчины и указал на проблемы региона

По словам президента РФ, у главы Белгородской области есть понимание, "как и куда двигаться"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Глава государства похвалил руководителя региона за хорошие экономические показатели, но указал также на проблемы, требующие решения.

"В целом хорошие показатели. Но производство сельхозпродукции все-таки немножко сократилось", - заметил президент. Гладков пояснил, что из-за оперативной обстановки - а область регулярно подвергается обстрелам украинских формирований - из оборота вышло 160 тыс. га пашни. Тем не менее регион на первом месте по объему сельхозпродукции на гектар. "Производительность очень хорошая получается", - похвалил Путин.

Не обошел глава государства вниманием и проблемы Белгородчины. "Все-таки количество врачей на душу населения пока ниже общероссийских показателей, - пожурил президент. - Уровень заработной платы учителей пока все-таки скромный". "150 млн тонн отходов ежегодно образуется в Белгородской области, - указал президент. - Тоже нужно решать эту задачу".

В то же время Путин похвалил поддержку в регионе специальных медицинских классов в школах, а также попытки выровнять зарплаты работников образования в городах и на селе: "Чтобы не была в одном месте высокая [зарплата], а в другом месте очень низкая".

Глава государства отметил введенный в Белгородской области единый стандарт поддержки ветеранов и бойцов СВО, а также высоко оценил построенный в регионе филиал ЦИТО для протезирования, куда в рамках реабилитации "ребята могли бы приезжать, там жить".

"У вас есть понимание, как и куда двигаться", - подвел президент итоги работы Гладкова на посту губернатора.