Все стандарты комплексной реабилитации станут доступны в РФ в ближайшее время

Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, по каждому направлению разработаны критерии порядка взаимодействия между органами власти и между учреждениями

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минтруд России разработал 25 стандартов по различным направлениям в области комплексной реабилитации, в том числе для ветеранов специальной военной операции. В ближайшее время они все станут доступны в стране, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на пленарном заседании форума "Надежда на технологии".

"Из 25 стандартов [комплексной реабилитации] 11 июля 17 уже приняты Минюстом, в ближайшее время мы их опубликуем, часть уже опубликована. <...> Восемь стандартов для взрослого населения, восемь стандартов для участников специальной военной операции, один стандарт для маленьких деток, которые нуждаются в ранней помощи, то есть до трех лет. <...> И сейчас у нас на выходе еще восемь стандартов по детям, которые мы согласовываем с Министерством здравоохранения, в ближайшее время они также будут доступны", - рассказал министр.

По каждому направлению разработаны критерии порядка взаимодействия между органами власти и между учреждениями.

Котяков отметил, что стандарты продолжают внедряться в отрасль, при этом они формируют определенные требования к индустрии и учреждениям, к персоналу и техническому оснащению. В будущем должен быть осуществлен полный переход на эти стандарты.