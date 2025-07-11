Путин организовал комитет по празднованию 250-летия Сыктывкара в 2030 году

Органам государственной власти регионов и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин постановил образовать организационный комитет по празднованию в 2030 году 250-летия основания Сыктывкара. Указ опубликован.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 250-летия основания Сыктывкара. <…> Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 250-летия Сыктывкара и утвердить его состав", - говорится в тексте документа.

Органам государственной власти регионов и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.

Сыктывкар основан 5 февраля 1780 года по указу императрицы Екатерины II, которая лично утвердила и первый план города. Первоначальное название - Усть-Сысольск. В 1930 году город переименовали в Сыктывкар, что в переводе означает "город на [реке] Сысоле". Административный центр Республики Коми. Население - более 250 тыс. человек, проживают свыше 70 национальностей.