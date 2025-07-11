Солнцев: в школах Оренбуржья планируется создать 10 агроклассов до 2030 года

Специализированные классы появятся в рамках профориентационной работы

ОРЕНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. В школах Оренбургской области до 2030 года в рамках профориентационной работы планируется создать 10 агроклассов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

В пятницу с рабочей поездкой в Оренбург приехала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Совместно с Солнцевым она посетила Оренбургский государственный аграрный университет и вручила выпускникам дипломы с отличием.

"Оксана Николаевна отметила, что спрос на специалистов отрасли высокий. Нужно поэтапно менять подходы в обучении и внедрять успешные практики, которые есть в России. А профориентационная работа должна начинаться со школы. До 2030 года в Оренбургской области планируется создать 10 агроклассов. Это хороший задел для подготовки новых поколений специалистов важнейшей для региона и страны отрасли", - сообщил врио губернатора.

По словам Солнцева, в течение дня он и министр посетят еще несколько важных объектов отрасли, обсудят вопросы подготовки кадров, поддержки аграриев, развития сельских территорий.