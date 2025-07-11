На Чистопрудном бульваре в Москве открылась фотовыставка о студентах колледжей

На плакатах представлены 19 историй студентов и выпускников, которые во время обучения уже начали работу по профессии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Фотовыставка "Колледжи Москвы. Успех обеспечен!" о молодых специалистах, получающих среднее профессиональное образование в столице, открылась на Чистопрудном бульваре, передает корреспондент ТАСС.

На плакатах представлены 19 историй студентов и выпускников московских колледжей, которые во время обучения уже начали работу по профессии. Герои выставки - будущие инженеры, шеф-кондитеры, ИТ-специалисты, строители и дизайнеры. Открытие выставки посетили пять героев, среди которых шеф-повар, оператор "Системы 112", разработчик БПЛА, врач и слесарь.

Некоторые из них поделились с ТАСС историями поступления в колледж и обозначили плюсы получения среднего профессионального образования.

Найти работу на практике

По словам шеф-кондитера одного из московских ресторанов, студентки четвертого курса Московского образовательного комплекса "Запад" Анны Додоновой, ее семья изначально была против среднего образования, но в 14 лет она все-таки подала документы в колледж.

"У нас приходит практика, на которой тебя замечают специалисты, и если шеф видит в тебе какой-то потенциал, а он зачастую есть, потому что в колледже дают все базовые навыки, вот благодаря им тебя замечают на рынке труда, безусловно, и с первой практики меня взяли на работу. А потом уже благодаря знакомствам видят, что есть хорошая база знаний. На данный момент пригласили на должность шеф-кондитера в московский ресторан", - рассказала собеседница.

База для высшего образования

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов "Системы 112", студентка третьего курса Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя РФ В. М. Максимчука Александра Кулагина также отметила, что в ее учебном заведении студентам помогают быстрее найти работу. Три года назад, когда она поступила в колледж, был первый набор на специальность, которую выбрала девушка, - "Организация экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях".

"Спустя три года я устроилась специалистом по приему и обработке лесных вызовов в "Систему 112". Вызовы бывают абсолютно разные - от маленьких происшествий до больших. Я не жалею, что поступила. Каждый день абсолютно разный. Конкретно для меня этот колледж стал плюсом в том, что я быстрее пошла на работу, в отличие от высшего образования. В любом случае я хочу пойти на высшее образование - это будет академия противопожарной службы. И колледж очень мне в этом поможет, потому что база знаний у меня уже будет заложена", - рассказала она.

Со мнением студентов считаются

По словам ведущего инженера-конструктора отдела разработок конструкторского бюро "Раскат", студента третьего курса Московского колледжа бизнес-технологий Константина Надеева, администрация учебного заведения прислушивается к мнению студентов и учитывает его при работе над ошибками.

"В первую очередь, конечно, это большой отклик на вопросы и пожелания студентов. То есть ребята разговаривают, делятся своими впечатлениями с преподавателями, с организаторами, с начальством колледжа, и люди это учитывают, правильно и спокойно к этому относятся. Что-то меняют в своей системе, чтобы студентам, ребятам было комфортно учиться, работать", - отметил студент.

По его словам, колледж предлагает направления, которые не представлены в учреждениях высшего образования. Одним из таких является "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", которое выбрал студент. Это направление пользуется среди абитуриентов огромным спросом.

"До поступления я буквально 6-7 лет занимался беспилотниками, мне эта тема была очень интересна. Я всегда мечтал поступить в какое-то профильное образовательное учреждение по этому направлению. Искал разные варианты, и не было ни одного вуза, который предлагал бы мне такое направление. Зато я нашел множество колледжей. Мое направление мне очень нравится, программа меня полностью устраивает. Поток уже третий год просто огромный. Наше направление действует с 2016 года. У нас больше двух тысяч человек стабильно идет, все хотят поступить", - рассказал Надеев.