В Горячем Ключе ввели по графику подачу воды после аварии на водоводе

В городе развернули стационарные пункты выдачи воды

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Авария на магистральном водоводе привела к снижению давления в системе подачи воды в Горячем Ключе в Краснодарском крае, в связи с этим введен график подачи воды населению. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

По информации администрации города-курорта, после длительной остановки Центрального водозабора, связанной с аварией на магистральном водоводе, при наполнении опустевшей системы, уровень на водозаборе достиг критически низких отметок. Это повлекло снижение давления. Принято решение о введении временного графика подачи воды в горной части города , - говорится в сообщении.

Уточняется, что уровень воды на водозаборе ниже порога нормы, введение графика позволит его увеличить. В городе развернули стационарные пункты выдачи воды.

В Краснодарском крае установилась сильная жара, 11 июля температура воздуха достигает 40 градусов тепла, что относится к категории опасных явлений.