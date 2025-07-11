Якушев передал технику десантникам 331-го гвардейского Костромского полка

По словам секретаря генерального совета "Единой России", с начала СВО партия направила на фронт более 141 тыс. тонн гуманитарных грузов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев вместе с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым передал автомобили, квадроциклы и мотоциклы военнослужащим 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка, принимающим участие в специальной военной операции - видеоматериалы передачи предоставили ТАСС в пресс-службе партии. По словам секретаря генерального совета, с начала специальной военной операции "Единой Россией" было направлено на фронт свыше 141 тыс. тонн грузов.

Как сообщили в "Единой России", новая партия гуманитарного груза была сформирована по заявкам военнослужащих. Ключи от новых машин бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Якушев вручил в Костроме.

"Участники спецоперации получили автомобили, квадроциклы и мотоциклы", - сообщили в партии. "Очередная партия необходимого оборудования и техники отправится бойцам, которые выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Уверен, все это будет востребовано. В гуманитарной миссии вся страна объединена, как одна команда президента РФ [Владимира Путина]. Помощь в зону СВО поступает со всех субъектов Российской Федерации - работа идет в постоянном режиме", - отметил Якушев.

Политик напомнил, что в Костромской области создан специальный фонд, который регулярно занимается сбором и передачей гуманитарной помощи для бойцов. Он подчеркнул, что "Единая Россия" будет продолжать помогать, сколько потребуется. "С начала специальной военной операции более уже 141 тыс. тонн поставлено грузов со всей страны. Принимают участие все субъекты Российской Федерации без исключения. Отдельно уже где-то порядка 5 тыс. тонн у нас поставлено в Курскую, Брянскую и Белгородскую области", - заявил Якушев.