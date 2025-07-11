Около 18 тыс. туристов из Индии посетили Москву за первый квартал 2025 года

Руководитель столичного комитета по туризму Евгений Козлов выразил надежду, что фестиваль, а также и сам конгресс поспособствуют развитию интереса к российской столице со стороны жителей этой страны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Рост турпотока из Индии в Москву за первый квартал текущего года составил около 40%, сообщил руководитель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

"Индия для Москвы - вторая по величине страна по объему турпотока. Рост интереса к Москве год к году составил около 40%. Только за первую четверть этого года 18 тыс. индийцев приехали в Москву", - сказал он на туристическом конгрессе OTOAI Convention в столице.

Козлов выразил надежду, что фестиваль Индии в Москве, а также и сам конгресс поспособствуют развитию интереса к российской столице со стороны жителей этой страны.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мостуризма, в 2024 году примерно каждый десятый турист из Индии, посетивший Москву, приезжал с детьми. 70% индийских путешественников останавливались в гостиницах категории 3-5 звезд и в среднем проводили в Москве шесть дней. 23% индийских туристов приезжали в Москву с деловыми целями, 21% гостей - с культурно-познавательными.

"69% туристов из Индии посещают места для шопинга в поездке: приобретают товары для себя и родственников, ценят выгоду. 88% едут заграницу за развлекательными активностями, первый приоритет - впечатления и эмоции. В Москве для них есть большой выбор мероприятий, например, сейчас на Манежной площади проходит фестиваль Индии в Москве, организованный при сотрудничестве правительства Москвы и посольства Республики Индии в России", - отметили в пресс-службе.

Масштабный туристический конгресс OTOAI Convention проходит в Москве с 10 по 13 июля. Мероприятие организует Ассоциация операторов выездного туризма Индии при поддержке правительства Москвы. Форум объединяет сотни специалистов профильных ведомств и сотрудников ведущих московских и индийских компаний.