В ЛНР устранение последствий аварии на насосной станции займет несколько суток

В правительстве региона сообщили, что с места прорыва магистрального водовода откачали воду

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты до конца суток устранят повреждение на месте прорыва на насосной станции в ЛНР, затем приступят к восстановлению работы энергооборудования и наполнению водопроводных сетей. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

Ранее сообщалось, что авария на одной из насосных станций стала причиной отключения воды в Алчевске, Брянке, Перевальске, Стаханове и еще ряде населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР).

Как уточнили в правительстве, по информации Минстроя ЛНР, утром произошел прорыв магистрального водовода. Течь дал технологический стык на "входе" трубы на территории насосной станции, водой залило энергоснабжающий узел.

"К настоящему моменту выполнена откачка воды с места прорыва. Специалисты приступают к устранению повреждения. Это будет сделано до конца сегодняшнего дня. Далее необходимо будет просушить энергооборудование и проверить его работоспособность. На это уйдет не менее суток", - приводятся в сообщении слова главного инженера предприятия.

Также отмечается, что после запуска насосной станции еще несколько дней уйдет на опрессовку и наполнение водопроводной сети.

"Муниципальные власти в данный момент организовывают подвоз технологической воды для жителей населенных пунктов, оставшихся из-за аварии без водоснабжения", - добавили в сообщении.