На проведение фестивалей и конкурсов в Петербурге в 2025 году выделят более 1 млрд рублей

Средства будут распределены между 75 заявками, победившими в конкурсном отборе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выделят более 1 млрд рублей социально ориентированным НКО на проведение фестивалей и конкурсов в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"В 2025 году петербургские социально ориентированные некоммерческие организации получат 1 млрд 229 млн рублей из бюджета города на проведение фестивалей, конкурсов и проектов в области культуры и искусства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что средства будут распределены между 75 заявками, победившими в конкурсном отборе. Среди победителей этого года - международные фестивали Dance Open, "Дворцы Санкт-Петербурга", "Послание к Человеку". Поддержку также получили Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль, который пройдет во второй раз, и фестиваль "Память поколений. К 80-летию Победы". Город профинансирует ряд социальных инициатив, в том числе проект "Дорога к жизни", направленный на реабилитацию людей с ограниченными возможностями к самостоятельной полноценной трудовой деятельности, проект "Не зря. Лаборатория инклюзивного перформанса для слепых и слабовидящих" и другие.

"Петербург - не просто культурная столица России, а еще и город с активным гражданским обществом. Для нас очень важно поддерживать инициативы, которые насыщают жизнь мегаполиса яркими событиями, обеспечивают неизменно высокий уровень петербургских мероприятий и делают среду обитания доступной для всех людей", - привела пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.

Губернатор также отметил, что Петербург последовательно расширяет объемы бюджетных ассигнований на проекты НКО в сфере искусства и культуры. За пять последних лет размер соответствующих ежегодных расходов увеличился почти на полмиллиарда рублей.