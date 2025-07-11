В Петербурге иноагента и сторонника ЛГБТ оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что размер штрафа составил 30 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Сторонник запрещенной в РФ международной организации ЛГБТ, пытавшийся создать религиозную общину, привлечен в Санкт-Петербурге к административной ответственности по ст. 20.3.3. КоАП "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ" за несколько опубликованных видеозаписей на YouTube-канале. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, уточнили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Штраф назначили в размере 30 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об Александре Хмелеве, которого в июне 2025 года признали иностранным агентом. По сведениям собеседника агентства, в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Хмелева сразу нескольких уголовных и административных дел за создание экстремистского сообщества и публичную пропаганду запрещенной в РФ организации ЛГБТ.

По имеющимся данным, Хмелев пытался организовать в Петербурге незарегистрированную религиозную организацию "Община "Матерь солидарности" и позиционировал себя в качестве ее лидера. Он заявлял, что "руководит единственной в России религиозной общиной, совершающей церемонию таинства брака для ЛГБТ-сообщества и трансгендеров, также приветствуется процедура женской ординации". При этом, не имея официальных полномочий, он проводил крещение, венчание, исповедь и соборование.