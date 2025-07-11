Детская музыкальная школа получила от Мишустина цифровой рояль

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что инструмент передали бесланской Детской музыкальной школе

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло передал бесланской детской музыкальной школе в подарок от председателя правительства РФ Михаила Мишустина цифровой рояль.

"Сегодня у меня приятная миссия: передал бесланской Детской музыкальной школе в подарок от Михаила Мишустина цифровой рояль", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.

В мае этого года Мишустин посетил республику с рабочей поездкой и уделил особое внимание Беслану. Премьер-министр побывал в детской музыкальной школе, лично познакомился с учениками, заглянул в классы и сыграл вместе с одной из бесланских школьниц на осетинской гармонике.

"Профессионалы называют такой рояль настоящим "оркестром": в нем 1 200 разных тембров и голосов, от органа до барабана, а четыре колонки позволяют играть даже в больших залах без микрофона. Обязательно передам слова благодарности Михаилу Владимировичу от коллектива, учеников и от себя - за такой ценный и вдохновляющий подарок", - отметил Меняйло.