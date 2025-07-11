Суд отказал в передаче в Москву иска экс-министра к главе Чувашии

Михаил Коледа оспаривает решение главы республики об увольнении в связи с утратой доверия

ЧЕБОКСАРЫ, 11 июля. /ТАСС/. Судья Ленинского районного суда Чебоксар отказал в ходатайстве о передаче в Москву иска экс-главы Минстроя Чувашии Михаила Коледы, оспаривающего решение главы республики об увольнении в связи с утратой доверия. Соответствующее решение вынесено по итогам очередного заседания.

Указом главы Чувашии Олега Николаева от 16 января 2025 года Коледа был освобожден от должности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики "в связи с утратой доверия". Экс-чиновник оспаривает формулировку указа, требуя изменить основание расторжения трудового договора на фразу "по собственному желанию". Представители истца попросили перенести рассмотрение иска в Останкинский районный суд Москвы, куда переехал Коледа после сложения полномочий министра. Адвокаты пояснили, что иск подан в Чебоксарах, чтобы не пропустить сроки подачи судебного заявления, и не исключили возможное давление в регионе со стороны руководства республики.

"Суд определил ходатайство отклонить. <…> В данном случае дело вне зависимости от причин, которыми руководствовался истец, подавая иск в суд, принято в производство Ленинского районного суда города Чебоксары без нарушений правил подсудности. Оно изначально было подсудно Ленинскому районному суду и подсудно в настоящее время", - сообщила судья.

Также было отмечено, что на момент подачи иска Коледа не был официально зарегистрирован в Москве. Помимо этого, суд вынес решение о передаче ряда материалов правоохранительных органов для рассмотрения обстоятельств расторжения трудового договора. "Суд должен располагать [в полном объеме] документами, на основании которых [принято] оспариваемое решение. Не одну справку по результатам проверки, а все документы", - сообщила судья.

Было отмечено, что представитель ответчика передал суду только доклад начальника управления главы Чувашии по вопросам противодействия коррупции. В то же время суд отклонил ходатайство о привлечении следственного управления СК РФ по Чувашии к участию в деле в качестве третьего лица. "В отношении лиц, которые уволены по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение порядка увольнения по этому основанию возлагается на работодателя", - напомнила судья.

Очередное заседание суда состоится в Чебоксарах 12 сентября. Увольнению Коледы предшествовала прокурорская проверка, проведенная совместно с управлением главы Чувашии по вопросам противодействия коррупции. Правоохранители считают, что экс-министр в условиях неурегулированного конфликта интересов систематически принимал управленческие решения в интересах одной из компаний, с фактическим руководителем которой у него сложились имущественные и дружеские отношения. Прокуратура полагает, что бывший глава Минстроя Чувашии способствовал заключению с организацией госконтрактов на общую сумму более 1,5 млрд рублей без проведения торгов.