Число обратившихся в Центр правовой помощи в цифровой среде превысило 17 тыс.

Порядка 70% всех обращений поступили от людей, ставших жертвами цифрового мошенничества

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 17 тыс. граждан обратились за бесплатной юридической помощью в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде с момента его создания. С начала года количество обращений уже превысило 4,6 тыс., сообщил ведущий специалист отдела мониторинга и анализа Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Данил Растворцев на лекции, организованный совместно с партийным проектом "Цифровая Россия".

"С момента создания центра к нам поступило более 17 тыс. обращений, и их количество постоянно растет. Например, в 2024 году к нам обратилось 7,6 тыс. жителей различных регионов страны, пострадавших в результате цифрового мошенничества. А за истекший период 2025 года количество обращений уже превысило 4,6 тыс.", - рассказал он.

При этом порядка 70% всех обращений, поступающих в центр, - это заявления от людей, пострадавших от цифрового мошенничества.

Как отметил Растворцев, аферисты постоянно изобретают новые способы обмана своих жертв, быстро реагируют на происходящие в обществе изменения и ловко под них подстраиваются.

"И, конечно, с ростом популярности видеоигр злоумышленники просто не могли обойти стороной игровую среду. Ведь современные онлайн-игры давно перестали быть просто развлечением. Сегодня это полноценная цифровая экономика, где виртуальные предметы, игровые персонажи и внутриигровая валюта имеют реальную стоимость. Игроки вкладывают значительные средства в прокачку аккаунтов, редкие скины и уникальные предметы, а затем продают их за реальные деньги. Объемы рынка исчисляются миллиардами долларов, а сделки с игровым имуществом уже давно вышли за пределы игровых платформ", - пояснил он.

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде был создан по инициативе Роскомнадзора на базе федерального государственного унитарного предприятия "Главный радиочастотный центр" в сентябре 2021 года. Это социально ориентированный проект, основная цель которого обеспечить бесплатную юридическую защиту людям, пострадавшим от незаконного использования персональных данных.