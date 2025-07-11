В Вологодской области ввели систему дистанционного мониторинга здоровья беременных

Губернатор региона Георгий Филимонов сообщил, что данные о жизненно важных показателях передаются автоматически, при отклонениях от нормы врач получит сигнал и свяжется с пациенткой

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Вологодской области ввели систему дистанционного мониторинга состояния здоровья беременных. Данные о жизненно важных показателях передаются автоматически, при отклонениях от нормы врач получит сигнал и свяжется с пациенткой, чтобы предотвратить осложнения, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"За состоянием будущих мам врачи будут наблюдать с помощью современных медицинских приборов и мобильного приложения. Устройства фиксируют жизненно важные показатели: уровень сахара в крови, артериальное давление, сердцебиение плода. Данные передаются автоматически в режиме реального времени. Если показатели выходят за пределы нормы, врач получит сигнал и свяжется с пациенткой. Это дает возможность вовремя отреагировать и предотвратить осложнения", - сообщил губернатор в Telegram-канале.

На первом этапе проект реализуют в пяти медучреждениях области, в том числе в крупнейших клиниках - в Череповецком городском роддоме, Вологодской областной клинической больнице №3, Перинатальном центре, Вологодском роддоме и Вытегорской ЦРБ. Список медорганизаций планируется расширить.

По информации пресс-службы губернатора, проект реализуется при поддержке правительства региона, в том числе Минздрава области, партнерами выступают госкорпорация "Ростех", компании "Ростелеком" и "Доктис". Данные о здоровье беременных помогают собирать и обрабатывать медицинские приборы, которые интегрированы с мобильным приложением и передают данные автоматически.