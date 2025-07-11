В ДНР увеличили компенсации за утраченное из-за боев жилье

Согласно постановлению правительства региона, компенсация за 1 кв. м жилья выросла до 51,5 тыс. рублей

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Размер компенсации за 1 кв. м жилья, утраченного из-за боев, в ДНР увеличен с 45 тыс. до 51,5 тыс. рублей, говорится в постановлении правительства ДНР, с которым ознакомился ТАСС.

"Внести следующие изменения в Положение о предоставлении гражданам, индивидуальные жилые дома которых утрачены в результате боевых действий на территории ДНР, мер социальной поддержки на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, утвержденное постановлением правительства ДНР от 7 августа 2023 года №61-1: <...> в пункте 24 цифры "45 000" заменить цифрами "51 500", - сказано в документе.

Сумма компенсаций за утраченное жилье в многоквартирном жилом доме увеличилась аналогично индивидуальному жилищному строительству. Для тех, чьи дома повреждены, сумма выплат на капремонт 1 кв. м уменьшена с 10 тыс. до 9 тыс. рублей. Срок приема заявлений на помощь от этих категорий граждан продлен на год - до 1 октября 2026 года.