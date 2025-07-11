В Подмосковье выписали более 300 тыс. руб. штрафов за нарушение правил выгула животных

Для безопасности граждан и питомцев других владельцев необходимо выгуливать животных только в специально отведенных местах, обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности, для всех собак использовать поводок, а для пород выше 25 см в холке - еще и намордник

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Инспекторы за первое полугодие текущего года выписали в Подмосковье штрафы на сумму свыше 300 тыс. руб. за нарушение правил выгула домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"За полгода инспекторы оформили 222 административных постановления на общую сумму свыше 309 тыс. рублей в отношении хозяев, не соблюдавших правила выгула, и выдали 24 предупреждения", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, штрафы за нарушение правил выгула домашних животных введены в Подмосковье с июля 2024 года. Ранее выносились только предупреждения.

Поясняется, что для безопасности граждан и питомцев других владельцев необходимо выгуливать животных только в специально отведенных местах, обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности, для всех собак использовать поводок, а для пород выше 25 см в холке - еще и намордник. Не допускается нахождение собак на территории дошкольных и общеобразовательных учреждений, детских и спортивных площадок, а также в общественных местах без владельца.

Государственные ветеринарные инспекторы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области регулярно проводят контрольно-надзорные мероприятия в общественных местах, на выгульных площадках и в парках. Специалисты разъясняют правила выгула и фиксируют нарушения. В регионе за это предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Кроме этого, во время контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы с помощью специального сканера могут проверить наличие регистрации у собак, так как требование является обязательным в регионе, а также выявить отсутствие вакцинации и нарушение карантина.