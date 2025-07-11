АСИ расширяет работу в сфере инклюзивного кино

Генеральный директор агентства Светлана Чупшева заявила, что инклюзивный киноклуб как нестандартный формат коммуникации позволит привлечь еще больше участников и станет дополнительным инструментом продвижения инициатив

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) договорилось о сотрудничестве с клубом "(Не)такой как все", фестивалем "Кино без барьеров", программой "Инклюзия в кино", а также Институтом психологии и комплексной реабилитации МГПУ о совместной работе в сфере развития инклюзивного кино. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Договорились с ведущими проектами в сфере инклюзивного кино (клуб "(Не)такой как все", фестиваль "Кино без барьеров", программа "Инклюзия в кино", Институт психологии и комплексной реабилитации МГПУ) о совместной работе. Решение о сотрудничестве было принято на заседании Координационного совета при Общественной палате РФ", - написала она в Telegram-канале.

По мнению Чупшевой, проведение совместной работы позволит масштабировать и популяризировать тему, в том числе привлекая большее число экспертов, а также расширяя аудиторию. "Инклюзивный киноклуб как нестандартный формат коммуникации позволит привлечь еще больше участников и станет дополнительным инструментом продвижения инициатив наших коллег", - добавила глава АСИ.

Ранее в пресс-службе агентства сообщали, что с 1 июня на базе музея-заповедника "Царицыно" при поддержке АСИ и семейного онлайн-кинотеатра "Ноль плюс" состоялось открытие регулярного инклюзивного киноклуба "(Не)такой как все".