Более 48 тыс. ветеранов СВО обеспечены занятостью

Замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина напомнила, что за мобилизованными участниками специальной военной операции сохранены рабочие места

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Количество ветеранов специальной военной операции, обеспеченных занятостью, составило более 48 тыс. человек. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

"Обеспечено занятостью свыше 48 тыс. вернувшихся наших участников специальной военной операции, но не все из них просто готовы уже приступить к работе. Кто-то проходит реабилитацию, восстанавливает свое здоровье, проходит социальную адаптацию. Приоритетное право на обучение и переобучение предусмотрено", - сказала она на заседании президиума совета законодателей РФ в Госдуме.

Замминистра напомнила, что за мобилизованными участниками СВО сохранены рабочие места, поэтому "у них есть возможность и право вернуться". Она уточнила, что осенью в Государственную Думу будут внесены поправки в закон о государственной социальной помощи по введению отдельного направления социального контракта, который будет предоставляться без критерия нуждаемости.

Баталина также рассказала, что ветераны СВО вправе воспользоваться услугами Социального Фонда и поехать в Реабилитационный центр на санаторно-курортное лечение. На это выделено 3 млрд рублей в 2025 году. "Таких центров у нас по стране сегодня 12, по состоянию на последнюю дату - буквально на вчера. Заявлений от ребят поступило чуть более 14 тыс. Завершили или завершают прохождение реабилитации 8 600 участников специальной военной операции, в том числе 630 из них проходили медицинскую реабилитацию, оставшиеся, соответственно, обращались за санаторно-курортным лечением", - подчеркнула замминистра.