Центр Майкопа остался без света из-за аварии на фоне жары

В администрации города сообщили, что аварийное отключение связано в том числе с использованием кондиционеров и холодильного оборудования в жаркую погоду

МАЙКОП, 11 июля. /ТАСС/. Увеличение нагрузки на энергосистему в Адыгеи на фоне жары стало причиной аварийного отключения электричества в центре Майкопа. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее в Адыгее объявили экстренное предупреждение о сильной жаре на ближайшие дни. Температура воздуха может достигнуть местами 39 градусов.

"В связи с увеличением нагрузки на энергосистему в столице Адыгеи продолжаются отключения энергоснабжения. По информации Майкопской ТЭЦ, в настоящее время в зоне отключения - домовладения, расположенные в центральной части города. Ремонтные бригады энергетиков работают над восстановлением энергоснабжения", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что аварийное отключение связано в том числе с использованием кондиционеров и холодильного оборудования в жару.