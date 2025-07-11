В ЛНР центр реабилитации инвалидов получит современное оборудование и бассейн

Глава региона Леонид Пасечник сообщил, что в учреждении также появится бассейн

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Центр комплексной реабилитации инвалидов в Луганске в рамках модернизации получит высокотехнологичное оборудование и бассейн. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник

В ходе посещения Луганского протезно-ортопедического завода глава ЛНР провел встречу с ветеранами СВО, получившими тяжелые ранения.

"Говорили и о необходимости улучшения системы реабилитации ветеранов СВО у нас в республике. Рассказал о наших планах, в том числе по реконструкции республиканского центра комплексной реабилитации инвалидов в Луганске в рамках реализации государственной программы "Доступная среда", - написал Пасечник в Telegram-канале.

Он отметил, что в центре, который оснастят высокотехнологичным оборудованием, будут работать все необходимые специалисты по самым современным методикам. Также в нем появится бассейн.

"Мы приложим максимум усилий, чтобы создать в республике все необходимые условия для восстановления наших защитников, которые ценой собственного здоровья в боях с врагом отстаивают интересы Отечества", - добавил глава региона.

В апреле 2025 года директор учреждения Андрей Дмитриенко сообщал ТАСС, что Центр комплексной реабилитации инвалидов получил более 1 млрд рублей на реконструкцию. Восстановительные работы рассчитаны на 2025-2027 годы.