Центр реабилитации под Калининградом может увеличить число пациентов

Губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил, что строительство стационара позволит принимать до 1,2 тыс. человек в год

КАЛИНИНГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным рассмотрели возможность строительства в регионе стационара центра реабилитации участников СВО "Новые горизонты". Это позволит почти в два раза увеличить число пациентов центра, сообщил глава региона по итогам встречи.

"Рассмотрели строительство стационара реабилитационного центра для участников СВО. Это возможность увеличить число реабилитируемых в "Новых горизонтах" с 700 до 1,2 тыс. человек в год", - написал Беспрозванных в Telegram-канале.

Реабилитационный центр "Новые горизонты" расположен на территории бывшей немецкой усадьбы в 20 км от Калининграда.