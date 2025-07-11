Любимова отметила создание современной инфраструктуры в сфере культуры Тульской области

За последние пять в регионе построено, модернизировано и оснащено более 115 учреждений культуры, причем особое внимание уделяется муниципалитетам

ТУЛА, 11 июля. /ТАСС/. Строительство и модернизация учреждений культуры, по данным властей Тульской области, а также развитие фестивальных, выставочных и других проектов позволили вдвое за пять лет увеличить посещаемость мероприятий. В регионе в рамках нацпроектов формируется современная инфраструктура, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Туле на рабочей встрече с губернатором Дмитрием Миляевым.

"Благодаря национальному проекту "Культура" и начавшему работу нацпроекту "Семья" мы видим, как совместными усилиями региона и министерства формируется современная инфраструктура, которая радует жителей и гостей области", - приводит пресс-служба областного правительства слова Любимовой.

В свою очередь Миляев отметил, что благодаря модернизации сферы культуры за последние пять лет в регионе вдвое увеличилось количество посещений мероприятий. "Этому способствует также насыщенный событийный календарь: проекты "Музейное лето в Туле", "Музейная зима в Туле", масштабные фестивали, в том числе межрегиональные", - добавил он.

За последние пять в регионе построено, модернизировано и оснащено более 115 учреждений культуры, причем особое внимание уделяется муниципалитетам. Например, в районах обновляют детские школы искусств, дома культуры, открывают модельные библиотеки. По региональной программе "Наш район" начата установка модульных ДК, к 2030 году будет открыто более 60 таких учреждений.

Губернатор уточнил, что в регионе действует порядка 120 федеральных, региональных и частных музеев, ведется работа над созданием еще трех филиалов федеральных музеев: Бахрушинского музея, Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и Политехнического музея. На сентябрь запланировано открытие музея композитора Родиона Щедрина, который появится на его малой родине - в городе Алексине.

Миляев и Любимова, передает корреспондент ТАСС, посетили Театр кукол, "Объединение центров развития культуры", ремесленный двор "Добродей" и выставочное пространство Тульского музея изобразительных искусств - Фонд искусств. На данный момент там работает выставка "Ее величество женщина", на которой представлены 65 женских портретов из собрания Государственного Русского музея. Это, в том числе, работы Василия Боровиковского, Федора Рокотова, Николая Ге, Ильи Репина, Казимира Малевича. Министр и губернатор осмотрели экспозицию, фондохранилище, а также реставрационную мастерскую, где им показали процесс восстановления иконы.