Путин поручил с 2026 года проводить Кубок защитников Отечества

Правительству также поручено учредить приз президента РФ за победу на всероссийском этапе указанного соревнования

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить проект указа о проведении начиная с 2026 года Кубка защитников Отечества с участием ветеранов боевых действий.

"Представить проект указа президента Российской Федерации о проведении начиная с 2026 года комплексных многоэтапных спортивных соревнований "Кубок защитников Отечества" с участием ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы, занимающихся адаптивным спортом", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Правительству также поручено учредить приз президента РФ за победу на всероссийском этапе указанного соревнования. Срок исполнения - 10 октября 2025 г. Ответственным назначен глава кабмина РФ Михаил Мишустин.