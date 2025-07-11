Путин поручил изучить возможность запуска "детской книжной карты" с 2026 года

Ее номинал составит 3 тыс. рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ждет до 10 октября предложений по созданию программы "Детская книжная карта" для семей с детьми 3-6 лет. Согласно поручению главы государства, номинал карты должен составить 3 тыс. рублей.

Правительство вместе с Советом по русскому языку и Российским книжным союзом должно "рассмотреть вопросы, касающиеся реализации начиная с 2026 года программы, предусматривающей использование детской книжной карты, для семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно" и "установления номинала карты в размере 3 тыс. рублей".

Кабмину предстоит определить механизм отбора изданий для программы и их включения в реестр. Общественной экспертизой детских книг займутся Минпросвещения, экспертный совет Российского книжного союза по детской книге и Союз писателей России.