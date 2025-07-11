Путин поручил заняться созданием методического центра русского как иностранного

Центр призван помогать учреждениям, которые занимаются поддержкой и продвижением русского языка за рубежом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство РФ вместе с администрацией президента и МИД должно до октября представить главе государства предложения по созданию единого научно-методического центра русского языка как иностранного. Поручение президента России Владимира Путина публикует Кремль.

Ведомства должны подготовить доклад "о создании единого научно-методического центра, который будет проводить экспертизу учебных материалов по русскому языку как иностранному, разработанных для иностранных обучающихся, и координировать деятельность учрежденных при поддержке Российской Федерации образовательных и иных организаций", предписывается поручением.

Центр призван помогать учреждениям, которые занимаются поддержкой и продвижением русского языка за рубежом.