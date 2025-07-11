Путин поручил создать протезно-реабилитационные центры в округах РФ к 2027 году

Глава государства ожидает доклад до 15 декабря 2025 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил создать к 2027 году не менее 10 протезно-реабилитационных центров для инвалидов, в том числе участников СВО, на базе организаций Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в федеральных округах. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликовано на сайте Кремля.

"ФМБА России совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и государственной корпорацией "Ростех" при участии Паралимпийского комитета России обеспечить создание к 2027 году в федеральных округах на базе организаций, подведомственных ФМБА России, не менее 10 протезно-реабилитационных центров, осуществляющих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе участников специальной военной операции, по всем основным направлениям", - говорится в тексте поручений.

Глава государства ожидает доклад до 15 декабря 2025 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены руководитель ФМБА Вероника Скворцова, статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.