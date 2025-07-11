Достижения столицы представят на выставке "Та самая Москва" в ЦВЗ "Манеж" в августе

Экспозиция представляет основные достижения города в области сразу трех сфер - транспорта, градостроительства и промышленности

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Интерактивная выставка "Та самая Москва" пройдет в московском ЦВЗ "Манеж" с 1 по 31 августа. Она станет одной из флагманских площадок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщили ТАСС в пресс-службе транспортного комплекса правительства столицы.

"В этом году экспозиция представляет основные достижения города в области сразу трех сфер - транспорта, градостроительства и промышленности.

Выставка продемонстрирует человекоцентричное развитие города, покажет, что столица - лидер по многим показателям городской инфраструктуры и является одним из самых современных и комфортных для жизни городов. На экспозиции общей площадью 11 тыс. кв. м посетителей познакомят с транспортной инфраструктурой столицы, московским метро, градостроительным планированием, программой реновации, новым стандартом развития Москвы, высокотехнологичной промышленностью и многим другим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году масштабная экспозиция выйдет за пределы Манежа: впервые на улице для посетителей будут доступны 8 симуляторов городского транспорта и строительной техники. Гостей ждут более 10 тематических пространств с интерактивами о разных аспектах развития города, а также более 50 экспонатов высокотехнологичной московской промышленности. Кроме того, запланированы лекции, мастер-классы и выступления артистов проекта "Музыка в метро". В семейном досуговом центре площадью 1,5 тыс. кв. м для юных посетителей и их родителей подготовлены развлечения с подарками.

"Меры поддержки и развития городской инфраструктуры, которые мы реализуем под руководством мэра Москвы Сергея Собянина, позволяют формировать такую модель столицы, где ключевым приоритетом является благополучие жителей. Выставка, которую мы организуем в Манеже уже третий год, вызывает интерес как у москвичей, так и у гостей города. В прошлом году ее посетили 357 тыс. человек. Рассчитываем, что в этом году она будет иметь такой же успех", - заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Как добавил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, в этом году тема градостроительства впервые будет представлена так масштабно на выставке в Манеже. "В различных интерактивах можно будет попробовать себя в роли проектировщика города и узнать больше деталей про развитие столицы и инновационные технологии строительства", - уточнил он.

Выставка будет работать в будние дни с 12:00 до 22:00, в выходные дни - с 11:00 до 21:00. Каждый понедельник - выходной. Адрес: Манежная площадь, 1. Вход свободный.

О форуме-фестивале

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" состоится в рамках проекта "Лето в Москве". С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию российской столицы.

Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство и многое другое.

Подробная программа доступна на официальном сайте форума-фестиваля.