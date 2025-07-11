Путин поручил провести международный фестиваль искусств для детей и молодежи

Местом проведения мероприятия станет Сириус

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по проведению в Сириусе международного фестиваля искусств для детей и молодежи. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с образовательным фондом "Талант и успех" и администрацией федеральной территории Сириус и представить предложения: а) о проведении в федеральной территории Сириус международного фестиваля искусств для детей и молодежи", - говорится в поручении.