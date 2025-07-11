Путин поручил провести в 2026 году в Крыму съезд русистов Донбасса и Новороссии

Президент ждет доклада на этот счет до 1 октября 2025 и 2026 годов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в Крыму проведение в следующем году съезда русистов Донбасса и Новороссии. Глава государства ждет доклада на этот счет до 1 октября 2025 и 2026 годов, отмечается в опубликованном Кремлем поручении.

Правительство РФ вместе с администрацией президента и властями Крыма должны "обеспечить проведение в 2026 году на территории Республики Крым съезда (конференции) русистов из Республики Крым, города Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", предписывается поручением.