Путин поручил фонду "Талант и успех" выявлять таланты Донбасса и Новороссии

Срок исполнения поручения - до 1 декабря

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству наделить образовательный фонд "Талант и успех" функциями, направленными на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи регионов Донбасса и Новороссии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации наделить образовательный фонд "Талант и успех" в качестве национального методического центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи функциями по координации деятельности, направленной на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, до создания в этих субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, предусмотрев финансовое обеспечение указанной деятельности", - говорится в соответствующем пункте опубликованного перечня поручений.

Срок исполнения поручения - до 1 декабря 2025 года