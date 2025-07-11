Президент также поручил подготовить изменения, направленные на совершенствование регулирования отношений, связанных с развитием адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, организацией и осуществлением физической реабилитации и абилитации людей с инвалидностью

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил установить единые требования к оснащению центров протезирования для инвалидов по индивидуальным параметрам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных: на установление единых требований к кадровому обеспечению и материально-техническому оснащению организаций, осуществляющих протезирование и (или) ортезирование инвалидов по индивидуальным параметрам, а также на обеспечение ведения реестра таких организаций", - говорится в поручении.

Президент также поручил подготовить изменения, направленные на совершенствование регулирования отношений, связанных с развитием адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, организацией и осуществлением физической реабилитации и абилитации людей с инвалидностью.