В Дзержинском после капитального ремонта открылась взрослая поликлиника

На проведение ремонта было выделено свыше 332 млн рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Взрослая поликлиника начала свою работу после полномасштабного ремонта в Дзержинском Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На проведение ремонта было выделено свыше 332 млн рублей, в здании были заменены инженерные коммуникации и окна, выполнена внутренняя отделка, а также отремонтированы кровля и фасад.

"Благодаря проведенному ремонту в поликлинике Дзержинской больницы созданы комфортные условия для пациентов и медицинских специалистов. Организованы комфортные зоны ожидания, установлена понятная навигация и удобная мебель. Кроме того, в поликлинике создана доступная среда для пациентов с ограниченными возможностями здоровья", - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Максим Забелин, чьи слова привели в пресс-службе.

Поликлиника рассчитана на обслуживание до 750 пациентов за смену. Ежегодно здесь получают медицинскую помощь около 38 тысяч человек. В медучреждении ведут прием врачи различных специальностей. После проведенного ремонта многие кабинеты были оснащены современным оборудованием.

"В структуру учреждения входят врачи-терапевты и узкопрофильные специалисты, включая офтальмолога, эндокринолога, невролога, кардиолога и прочих специальностей. Оборудованы кабинеты неотложной помощи, вакцинопрофилактики, медицинской профилактики, рентгенологической, ультразвуковой и функциональной диагностики, а также клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация и дневной стационар, рассчитанный на 15 коек по терапевтическому и неврологическому профилям", - отметила заведующая поликлиникой Дзержинской больницы Антонина Александрова.