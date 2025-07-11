В больницах Кузбасса начали работу более 80 студентов-медиков отряда "Атлант"

Организаторами проекта являются центральный штаб и Кузбасское региональное отделение Российских студенческих отрядов

КЕМЕРОВО, 11 июля. /ТАСС/. Всероссийский студенческий медицинский проект (ВСМО) "Атлант" начал работу в Кемеровской области, в нем принимают участие 87 представителей движения медицинских отрядов из семи регионов России и Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов.

"На примере Всероссийского проекта "Атлант" в Кузбассе мы видим как молодые специалисты не только получают уникальный практический опыт, но и вносят значительный вклад в развитие региональных медицинских учреждений. Проект действует уже на протяжении пяти лет и каждый год интерес к нему только повышается и со стороны медучреждений, и со стороны студентов. Эти инициативы Российских студенческих отрядов позволяют формировать профессиональную команду будущего - ответственных, компетентных и патриотичных специалистов, готовых к вызовам современной медицины", - сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.

Студенты из Кузбасса, Москвы, Волгоградской, Новгородской, Томской областей, Красноярского края и Республики Крым, а также из областей Киргизии будут работать в медицинских учреждениях Кемерова и Новокузнецка в качестве среднего и младшего медицинского персонала. За два месяца участники проекта пройдут стажировку в отделениях Новокузнецкой городской клинической больницы №1 им. Г. П. Курбатова, Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю. А. Атаманова и Клинического кардиологического диспансера им. академика Л. С. Барбараша. По словам губернатора Кемеровской области Ильи Середюка, проект позволяет решить проблему кадрового дефицита в медицинских учреждениях, а также предоставляет студентам возможность для профессионального развития.

Организаторами проекта являются центральный штаб и Кузбасское региональное отделение Российских студенческих отрядов. Задачами проекта являются выявление активной, творческой, целеустремленной молодежи, способной реализовывать новые образовательные инициативы, а также популяризацию деятельности студенческих отрядов на всероссийском уровне.

О Российских студенческих отрядах

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.