В Москве Екатерининский парк планируют благоустроить

В рамках комплексного благоустройства планируется провести экологическую реабилитацию и дополнительное озеленение территории парка, а также обновить инфраструктуру повседневного отдыха горожан

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о разработке проекта комплексного благоустройства Екатерининского парка. Постановление по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В рамках комплексного благоустройства планируется провести экологическую реабилитацию и дополнительное озеленение территории парка, а также обновить инфраструктуру повседневного отдыха горожан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Екатерининский парк площадью 17,6 га расположен в Мещанском районе Москвы рядом с Театром Российской армии и станцией метро "Достоевская".

"[Парк] является рекреационной территорией для пациентов социально-реабилитационного центра ветеранов имени В. Г. Михайлова - крупнейшего городского учреждения социальной реабилитации ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Кроме того, парк является популярным местом отдыха москвичей", - добавили в мэрии.