В РФ хотят усовершенствовать механизмы допуска людей старше 60 лет к вождению

Такие водители наиболее часто становятся виновниками ДТП ‎по сравнению с представителями других возрастных групп

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Механизмы определения допуска людей старшего поколения к участию в дорожном движении в качестве водителей нуждаются в совершенствовании. Это прописано в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го, с которым ознакомился ТАСС.

"На протяжении нескольких лет ухудшается безопасность дорожного движения лиц старшего поколения. С 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших - на 33%, раненых - на 22%", - говорится в подготовленном документе.

Такие водители наиболее часто становятся виновниками ДТП ‎по сравнению с представителями других возрастных групп, сказано в проекте. Кроме того, там отмечается, что ‎на лиц старшего поколения приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. При этом на фоне прогнозируемого снижения общей численности населения ожидается увеличение доли лиц старшего поколения. Так, в 2030 году доля лиц в возрасте 60 лет и старше в общей структуре населения составит ‎25,8%, а к 2036-му - 27,7%. Соответственно, возрастет доля участников дорожного движения, являющихся более уязвимыми ‎к совершению ДТП.

"Изложенное потребует адаптацию лиц старшего поколения ‎к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию ‎в дорожном движении, в первую очередь, в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств", - говорится в проекте.